Como, Nico Paz può restare. A un passo Couto del Dortmund

Il Como non si vuole fermare. Dopo l'incredibile qualificazione Champions ottenuta al secondo anno di Serie A, i lariani puntano sempre più in grande. La prossima sarà una stagione complessa: il doppio impegno settimanale metterà alla prova la rosa, per questo già in queste fasi preliminari di mercato (ufficialmente la finestra per i trasferimenti aprirà il 29 giugno) il ds Ludi si sta muovendo per rinforzare e allungare la rosa messa a disposizione di Cesc Fabregas.
Un altro anno di Nico
Il primo obiettivo però non sarebbe un nuovo acquisto. A Como, ormai da settimane, sta andando in scena un'opera collettiva di persuasione per convincere Nico Paz a restare un altro anno sulle sponde del Lago. Un tentativo reso possibile dalla Champions conquistata all'ultima giornata, che ha cambiato totalmente le prospettive del club. L'argentino soltanto qualche settimana fa pensava che la sua avventura italiana fosse arrivata al termine: il richiamo del Real Madrid, forte di una clausola di riacquisto da 9 milioni di euro, riecheggiava nella testa del classe 2004. Ora però lo scenario sembra essere cambiato: Nico avrebbe chiesto di poter restare un altro anno a Como per giocare anche in Europa da protagonista. E da Madrid, per la prima volta, arrivano aperture in tal senso. L'arrivo, ormai quasi certo, di Bernardo Silva affollerebbe ulteriormente la trequarti del Real, dove Paz dovrebbe sgomitare non poco per trovare spazio. E allora la possibilità di un'altra stagione in Serie A prende quota. Anche perché il Real ha la possibilità di riportarlo a casa anche nella prossima stagione, pagando un solo milioni in più dispetto ai 9 della clausola per quest'estate.
Colpo Couto
Le manovre dei lariani però non si limitano a Nico Paz. In questo senso va registrata la sgasata per Yan Couto. Terzino destro, classe 2002, il brasiliano è un calciatore tecnico già con esperienza internazionale che si inserirebbe alla perfezione negli schemi di Fabregas. Le cifre dell'operazione andranno ancora chiarite, ma con Couto il Como fa un acquisto di grande livello. Il giocatore era stato acquistato dal City, anche se poi a Manchester non ha mai giocato. L'exploit in prestito al Girona ha convinto il Dortmund a investire su di lui. Nelle ultime due stagione è stato frenato dai problemi fisici ma ora il Como ha deciso di puntarci.