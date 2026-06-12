Como, Nico Paz può restare. A un passo Couto del Dortmund

Il primo obiettivo però non sarebbe un nuovo acquisto. A Como, ormai da settimane, sta andando in scena un'opera collettiva di persuasione per convincere Nico Paz a restare un altro anno sulle sponde del Lago. Un tentativo reso possibile dalla Champions conquistata all'ultima giornata, che ha cambiato totalmente le prospettive del club. L'argentino soltanto qualche settimana fa pensava che la sua avventura italiana fosse arrivata al termine: il richiamo del Real Madrid, forte di una clausola di riacquisto da 9 milioni di euro, riecheggiava nella testa del classe 2004. Ora però lo scenario sembra essere cambiato: Nico avrebbe chiesto di poter restare un altro anno a Como per giocare anche in Europa da protagonista. E da Madrid, per la prima volta, arrivano aperture in tal senso. L'arrivo, ormai quasi certo, di Bernardo Silva affollerebbe ulteriormente la trequarti del Real, dove Paz dovrebbe sgomitare non poco per trovare spazio. E allora la possibilità di un'altra stagione in Serie A prende quota. Anche perché il Real ha la possibilità di riportarlo a casa anche nella prossima stagione, pagando un solo milioni in più dispetto ai 9 della clausola per quest'estate.