Mercato Como tra sogni e realtà: Fabregas frena sui big, ma c'è il contatto con Varane. Idea Ben Yedder

le manovre

La società lariana sta cercando grandi nomi per la Serie A, specialmente tra gli svincolati. Il tecnico però è chiaro: "Non voglio gente che pensa solo a guadagnare"

L'attesa è tanta, la curiosità intorno al Como di Fabregas ancora di più se non altro perché l'ambizione della ricchissima proprietà - con un patrimonio stimato da 48 miliardi di dollari - consente di sognare. Hummels, Sergio Ramos poi Varane sono solo alcuni dei grandissimi nomi accostati al club lariano, svincolati di lusso o in cerca di un ultimo capitolo di una straordinaria carriera. I nomi accostati al Como sono di altissimo livello e avere tra panchina e società personaggi come Fabregas e Henry può aiutare, ma se a conti fatti l'unico acquisto è quello di Belotti dalla Roma, le idee non mancano. Si concretizzeranno? Chissà.

Questo perché domandare è lecito, rispondere è cortesia si dice. Dunque il tentativo il ds Ludi con l'entourage di Raphael Varane, per fare un nome altisonante in ordine cronologico, lo ha fatto e lo farà. Il difensore francese è svincolato - come Hummels e Sergio Ramos - e i colloqui possono essere abbozzati senza frenesia, proponendo un progetto importante in una location invidiata e raggiunta da tutto il mondo. Poi però c'è da tirare le somme e al momento lo stesso Fabregas è più che coi piedi per terra alla prima esperienza in Serie A e da neopromosso: "Non abbiamo soldi per prendere giocatori come Ramos e Modric. Grandi nomi? Arriverà il giocatore che pensiamo vada bene per la squadra, non spenderemo per il gusto di farlo. Non voglio il classico giocatore che viene qua a prendere soldi e non lavorare".

Del resto i fratelli Hurtono possono scegliere di intraprendere la strada preferita, con spese folli o investimenti mirati, puntando sulla viralità o sull'efficacia di un progetto a lungo termine da portare avanti. Magari un mix di entrambe le cose perché se è vero che il Como si è conquistato con fatica e sudore la promozione diretta in Serie A, è anche vero che lo ha fatto con colpi di mercato da urlo per la categoria nella passata stagione. E sognare non costa nulla, si veda mai - Galliani docet ai tempi del primo Monza - che qualcosa da una semplice idea si trasformi in opportunità.

Per la porta si fa il nome di Karius - anche per motivi extracalcistici dribblati dal portiere tedesco - anche se il profilo più vicino è quello di Audero dopo l'ultima stagione all'Inter con Pau Lopez sullo sfondo. In difesa tra Hummels, che ha dichiarato di cercare una sistemazione lontano dallo stress per chiudere la carriera, Sergio Ramos e Varane, la fantasia non manca ma intanto il ds Ludi sta lavorando con il Como per vestire di azzurro Dossena del Cagliari.

A centrocampo, reparto in cui Fabregas ha sempre un occhio di riguardo, in attesa di trovare opportunità con giovani talenti di club amici dello spagnolo, tra Barcellona e Arsenal, la certezza è il riscatto di Braunoder dall'Austria Vienna, il secondo colpo ufficiale dopo Belotti. Piace Tessmann del Venezia, ma anche Sensi è una pista che intriga. Infine l'attacco non si fermerà al Gallo Belotti. Da monitorare la situazione di Wissam Ben Yedder del Monaco, anche lui a scadenza.