Como, Varane ha detto sì: contatti anche per Depay e Martial

MERCATO

La società, la più ricca in Italia, nutre grandi ambizioni e sonda il mercato degli svincolati, anche se l'obiettivo resta quello di confermare la categoria

Dopo oltre vent'anni il Como tornerà a disputare un campionato di Serie A e i fratelli Hartono, ovvero la proprietà più ricca in Italia, hanno progetti molto ambiziosi per la loro squadra. Dopo gli arrivi di Pepe Reina (contratto fino al 2025) e Alberto Moreno, oltre ad Andrea Belotti e Alberto Dossena, i lariani sono letteralmente scatenati sul mercato e nelle ultime ore anche Raphael Varane avrebbe accettato la proposta del club allenato da Cesc Fabregas, che continua a giocare un ruolo fondamentale per portare sul lago grandi nomi.

E non è finita qui perché lunedì è in programma un appuntamento con il Real Betis per Rodri Sanchez, che avrebbe già detto sì all'ex centrocampista del Barcellona, e sarebbe confermato anche il sì di Pau Lopez, con cui Fabregas è in contatto da diverso tempo e che è rimasto fedele al Como nonostante i tentativi del Genoa. L'ex portiere della Roma arriverà dal Marsiglia con la formula del prestito con riscatto sui 5 milioni, che diventa obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. Sempre in prestito, dal Milan, potrebbe arrivare poi anche Luka Romero, che però piace anche a Empoli e Verona.

Secondo quanto riporta Tuttosport infine, il club lariano starebbe guardando con grande attenzione al mercato degli svincolati e in particolare avrebbe messo nel mirino due nomi pesanti come Memphis Depay ed Antony Martial. Per quanto riguarda il primo non sarebbe molto convinto della destinazione, mentre per il secondo ci sarebbero contatti in corso.