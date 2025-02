Como, Fabregas: "Io alla Roma? Ho un lavorto da finire qui"

Cesc Fabregas è stato accostato alla panchina della Roma, ma lui giura amore al Como. "Sono molto sereno. Sono qui al Como, ho firmato un contratto di 4 anni e ho voglia di voler finire un progetto. Ringrazio per le parole Ranieri, un esempio per me. Fare quello che fa lui alla sua età, con la sua forza e la gioia che si vede nei suoi occhi, è qualcosa di incredibile. Mi piacerebbe avere una carriera da allenatore come quella che ha avuto lui, perché vorrebbe dire che è andata benissimo", ha detto.