Clamoroso Barcellona: incontro col Manchester City per comprare Haaland

12 Mar 2026 - 13:47
© Getty Images

© Getty Images

Victor Font cala l’asso nella corsa alla presidenza del Barcellona con un blitz segreto a Madrid finalizzato all'acquisto di Erling Haaland, individuato come l'erede designato di Robert Lewandowski per la prossima stagione. Secondo Sport i vertici della mozione Font, tra cui il futuro ds Xavier Aguilar, hanno incontrato presso l’Hotel Four Seasons il Ceo del Manchester City, Ferran Soriano, e il dirigente Hugo Viana per discutere il trasferimento del norvegese, nonostante un contratto che lo lega agli inglesi fino al 2034.

La mossa, volta a spostare gli equilibri elettorali contro il rivale Joan Laporta, è stata confermata da fonti vicine allo staff del candidato che ha dichiarato apertamente: "La direzione sportiva è più che attiva, stiamo lavorando per offrire cose importanti ad Hansi Flick". Sebbene resti il dubbio se si tratti di una reale trattativa di mercato o di una geniale strategia propagandistica, l'incontro certifica la volontà del Barça di tornare a dominare il calcio mondiale con un investimento faraonico, approfittando delle voci su un possibile addio anticipato dell'attaccante dalla Premier League.

