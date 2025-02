City, Echeverri sbarca a Manchester

Claudio Echeverri è sbarcato in Inghilterra, pronto per la sua nuova avventura al Manchester City. Come testimoniano le storie del suo profilo Instagram (in aereo con tanto di bandierina inglese), il talento ormai ex River Plate sarà presto a disposizione di Pep Guardiola. Il City lo aveva acquistato circa un anno fa per poco meno di 20 milioni di euro, decidendo di lasciarlo in prestito proprio al River per un altro anno. Ora, terminati gli impegni con la Selction under20, è pronto per iniziare un nuovo capitolo in Premier League. Etcheverri verrà aggregato immediatamente alla prima squadra, non è quindi da escludere un suo esordio in tempi brevi.