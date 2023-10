Verratti: "Nessun problema con Luis Enrique, in Qatar per non affrontare Psg"

"Volevo vivere un'esperienza diversa e non volevo andare in un'altra squadra in Europa dove avrei potuto affrontare il Psg". Così Marco Verratti, nel corso di una intervista a l'Equipe, spiega i motivi che lo hanno spinto ad accettare l'offerta dell'Al Arabi e a trasferirsi in Qatar. "Sicuramente il livello non è lo stesso ma posso aiutare il campionato a crescere, consigliare i compagni", aggiunge l'ex centrocampista del Psg che poi spiega anche i motivi per cui ha lasciato il club della capitale francese dopo tanti anni.