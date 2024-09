Turchia: il Galatasaray tenta Rabiot, ma mamma Veronique spara altissimo

TURCHIA

Secondo i media locali il francese avrebbe chiesto 40 milioni in tre anni, Weston McKennie possibile alternativa

© Getty Images Qualcosa si muove attorno ad Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, uno degli svincolati di lusso di questi ultimi giorni d'estate, è finito nel mirino del Galatasaray, che dopo Victor Osimhen vorrebbe puntare su un altro giocatore reduce da anni in Serie A. Secondo il portale turco Fanatik ci sono già stati contatti con mamma Veronique, che cura gli interessi dell'ex Juve e che avrebbe sparato altissimo: 40 milioni di euro per tre stagioni.

L'offerta è stata ritenuta esagerata dal club di Istanbul, che ha comunque voluto mettere sul piatto una controproposta: 28 milioni fino al 2027, cioè poco più di 9 milioni a stagione (in bianconero ne percepiva 7,5).

La trattativa è dunque aperta, ma il Gala nel frattempo continua a guardarsi intorno a caccia di alternative per il centrocampo. Tra i nomi che circolano c'è anche quello di Weston McKennie, che per tutta l'estate è sembrato vicino a un addio alla Juve, salvo poi rinnovare ed essere pienamente reintegrato in rosa da Thiago Motta. Per l'americano, al momento, non c'è nulla di concreto, ma il mercato in Turchia è aperto fino al 13 settembre e qualcosa nei prossimi giorni potrebbe accadere.

Vedi anche Mercato È caccia al grande affare: Depay, Rabiot e Ramos tra gli svincolati di lusso