È caccia al grande affare: Depay, Rabiot e Ramos tra gli svincolati di lusso

CALCIOMERCATO

Sono tanti i volti noti che si possono ingaggiare entro il prossimo 12 dicembre: c'è pure Keylor Navas

© Getty Images Venerdì 30 agosto il mercato ha chiuso i battenti, ma c'è chi come la Roma sta pescando tra gli svincolati. Dopo la coppia Hermoso-Hummels, i giallorossi hanno pure pensato di riportare a Trigoria Kostas Manolas, con quest'ultimo che ha successivamente raffreddato la pista sui social. Non mancano i big ancora senza un contratto: da Rabiot, accostato all'Al Nassr di CR7 dopo il no al Milan fino a Sergio Ramos. Passando per Simon Kjaer, finito nel mirino del Venezia di Eusebio Di Francesco. Attenzione anche a Keylor Navas (è stato vicino al Monza), a Karius, desideroso di restare in Italia al fianco della moglie Diletta Leotta. Ma c'è di più: alla ricerca di una nuova avventura ci sono pure attaccanti dal valore internazionale come Depay, accostato al Corinthians, Perisic e Martial, svincolato dopo gli anni al Manchester United. Occasioni d'oro da cogliere entro il prossimo 12 dicembre. A seguire tutti i nomi ancora liberi sul mercato.

ATTACCANTI

MEMPHIS DEPAY - VALORE 10 MILIONI

Tra gli attaccanti di lusso svincolati c'è Memphis Depay. L'ex Colchoneros è svincolato dopo aver giocato le ultime stagioni non al massimo con la maglia dell'Atletico. L'olandese non ha brillato neanche all'Europeo con la sua nazionale e ora è pronto a iniziare una nuova avventura a 30 anni e rimettersi in gioco. Dopo aver detto no a due club della Liga, il 30enne potrebbe ripartire dal Brasile, precisamente dal Corinthians.

ANTHONY MARTIAL - VALORE 10 MILIONI

Dopo quasi 10 anni al Manchester Unitedi Martial deve rincominciare altrove, forse in un altro campionato. La sessione estiva non gli ha regalato una nuova maglia di indossare ma il Lione e il Besiktas restano molto interessati al francese, l'unico grande ostacolo rimane l'ingaggio elevato. Ostacolo che sta frenando pure l'Aek Atene, ancora però a lavoro per mettere a segno il colpaccio.

YUSUF YAZICI - VALORE 10 MILIONI

Il giocatore turco è una vecchia conoscenza del tecnico rossonero Paulo Fonseca, ha giocato nel suo Lille fino alla scorsa stagione e proprio per questo il suo nome nel corso dell'estate è stato accostato ai rossoneri, solo voci e nessun contratto concreto.

Gli altri svincolati

In attacco tra gli svincolati illustri troviamo Choupo-Moting che ha giocato nel Bayern Monaco al pari di Ivan Perisic, svincolatosi dalla Dinamo Zagabria, Ben Yedder, bomber tesserato col Monaco fino a poche settimane fa, poi le vecchie conoscenze della Serie A come Ounas, Niang Balotelli, Caputo e Destro, Success, Joao Pedro ex Cagliari, che nell'ultima stagione ha indossato la maglia del Gremio in prestito dal Fenerbahçe. Per lui si era parlato anche della pista Salernitana, mai concretizzatasi. Da non dimenticare Rachid Ghezzal, che in Serie A ha indossato la maglia della Fiorentina. Presenti nel listone anche Ishak Belfodil, Mariano Diaz e Stefan Jovetic.

CENTROCAMPISTI

ADRIEN RABIOT - VALORE 35 MILIONI

Il giocatore francese a inizio state ha concluso la sua avventura con la Juve ed è alla ricerca di una squadra. Si sta godendo le vacanze, con mamma Veronique a lavoro sempre alla ricerca di ingaggi faraonici. Dopo il no al Milan, potrebbe garantirgli una valigia di milioni l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo: a spingere per mandare in porto l'operazione sarebbe il portoghese in persona.

DELE ALLI - VALORE 5 MILIONI

Ultima stagione all'Everton, il centrocampista inglese non si è del tutto staccato dalla sua "ex squadra", anzi si allena con loro e il club gli avrebbe chiesto di rimanere dimostrando però prima di essere tornato al top della forma fisica dopo il lungo stop post intervento chirurgico all'inguine effettuato nel gennaio 2024.

ANDRE GOMES: VALORE 10 MILIONI

Ex Everton il centrocampista 31enne Gomes, mai del tutto protagonista con il club inglese, per ora non ha ancora ricevuto la giusta proposta da una squadra europea, l'unica alternativa al momento è quella di volare in MLS.

Gli altri svincolati

A centrocampo tra gli svincolati degni di nota troviamo ex conoscenze del nostro campionato come Pjanic, Candreva poi Rafinha, Strootman, Alzate e Klaassen.

DIFENSORI

JOEL MATIP - VALORE DI 8 MILIONI

Ex Liverpool, il 33enne è stato per otto anni una colonna portante del club inglese e rappresenta un'interessante opportunità, ma molti club si domandano se abbia recuperato dal brutto infortunio: rottura del crociato. Il giocatore è alla ricerca dell’ultima grande sfida della propria carriera.

Gli altri svincolati

Tra i difensori svincolati interessanti troviamo Sergio Ramos, Aurier, Cedric Soares, Manolas, Djidji, Kurzawa, Soumaoro, e l'ex rossonero Kjaer.

PORTIERI

Keylor Navas e Loris Karius sono i numeri uno più noti senza contratto: il primo è stato a un passo dal Monza, il secondo vorrebbe approdare in Serie A. Magari dalle parti di Como per stare vicino alla bella Diletta Leotta, moglie dell'ex Newcastle. Libero c'è pure il 37enne Benoit Costil, fino al 30 giugno tesserato con la Salernitana.