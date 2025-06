Pogba riparte dal Monaco dopo quasi due anni di stop? Sarebbe la prima volta in Ligue 1

Dopo quasi due anni di stop (la sua ultima gara risale al 3 settembre 2023, nella vittoria per 2-0 contro l'Empoli, in cui ha giocato 28 minuti) in seguito alla squalifica di 18 mesi per doping e alla rescissione con la Juventus, Paul Pogba potrebbe a breve trovare squadra. Secondo quanto riportato dall'Equipe, il Monaco è tornato alla carica per il 32enne centrocampista dopo che a gennaio non aveva trovato l'accordo per divergenze economiche: sul tavolo un contratto biennale. Per l'ex Juve, nel caso la trattativa andasse in porto, si tratterebbe dell'esordio in Ligue 1 dove non ha mai giocato in carriera.