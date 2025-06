Mercato, colpo grosso del Real Madrid: preso Mastantuono dal River Plate, ma dopo il Mondiale per Club

La presentazione con il nuovo club è prevista per il 15 agosto, il giorno dopo il suo 18° compleanno, dato che le regole per i trasferimenti della FIFA non permettono il passaggio di minori in un nuovo paese a meno della presenza dei genitori nella nazione di approdo. Secondo la ricostruzione il costo complessivo dell'operazione per il Real Madrid sarà di 60 milioni di euro tra clausola, tasse e il 20% di imposta di territorialità che si paga in Spagna per i trasferimenti di calciatori argentini e brasiliani.