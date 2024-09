Napoli, Osimhen è ufficialmente del Galatasaray: cifre dell'operazione e opzione sul rinnovo

TELENOVELA FINITA

L'attaccante nigeriano sarà in Turchia almeno fino al giugno 2025. Se non sarà ceduto l'estate prossima scatterà il rinnovo automatico col Napoli

Victor Osimhen non è più ufficialmente un giocatore del Napoli, almeno fino al 30 giugno 2025. La telenovela di mercato estiva, iniziata a dire il vero qualche mese prima con le dichiarazioni dell'attaccante nigeriano, si è conclusa in maniera inaspettata: prestito secco al Galatasaray fino a fine stagione. Contestualmente all'ufficialità della cessione temporanea il Napoli ha comunicato di aver trovato l'accordo col giocatore per un'opzione a proprio favore di rinnovo contrattuale fino al giugno 2027.

Niente Premier League come agognato dal giocatore dunque, nemmeno la Saudi Pro League con la pioggia di milioni di euro in arrivo per tutti. Neanche il Real Madrid e o il Psg, alla fine la prossima tappa di Osimhen dopo un lungo tira e molla fatto però di poche offerte concrete sarà a Istanbul, sponda Galatasaray.

Il centravanti nigeriano si trasferisce nel Bosforo in prestito secco e gratuito fino al 30 giugno della prossima stagione con il club turco che si occuperà dello stipendio residuo del giocatore partendo dalla base degli 11 milioni di euro a stagione. La clausola rescissoria di Osimhen, valida per tutti i club esclusi quelli italiani, scenderà da 120 a 75 milioni di euro e sarà attivabile da gennaio 2025. Nell'operazione con il club turco però il Napoli ha trovato l'accordo con Osimhen per inserire una opzione di rinnovo unilaterale del contratto fino al 2027 qualora nemmeno nell'estate 2025 si trovi l'acquirente, evitando dunque di rischiare di perderlo a costo zero pochi mesi più tardi vista l'attuale scadenza fissata nel 2026.

L'AGENTE: "GRAZIE GALATASARAY"

Tramite i propri profili social, l'agente del centravanti nigeriano Roberto Calenda ha voluto mandare un messaggio in merito al trasferimento del giocatore: "Forza Victor! Nuovo viaggio, nuova sfida! Il passato è un dono per chi lo sa apprezzare. Il futuro sta arrivando! Grazie Galatasaray", il messaggio del procuratore dell'oramai ex attaccante azzurro.