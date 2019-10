Torna Pepito Rossi: si allenerà con il Villarreal

Giuseppe Rossi è pronto a tornare in campo e ha finalmente trovato una squadra, almeno per gli allenamenti. Pepito Rossi infatti si unirà al Villarreal di Javi Calleja, tornando a vestire la maglia del "Sottomarino Giallo" di cui è il miglior marcatore con 82 gol. Attualmente Rossi è svincolato ed è senza squadra dal maggio 2018 dopo l'esperienza di metà stagione col Genoa. Resta da capire se questo sarà una sorta di provino per il Villarreal.