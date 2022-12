Spagna, presentato il nuovo ct De la Fuente: "Ricreare lo spirito del 2010"

IL DOPO LUIS ENRIQUE

Il successore di Luis Enrique (ri)apre le porte a Ramos e Busquets: "Mi piacciono i giovani talenti, ma anche i veterani che ci hanno dato tanto"

© Getty Images Chiuso il capitolo Luis Enrique dopo il ko ai quarti di finale del Mondiale contro il Marocco, in Spagna è iniziata l'era Luis De la Fuente, nuovo ct delle Furie Rosse fino almeno ai prossimi Europei. Già da anni nel giro delle selezioni spagnole (ha vinto un Europeo Under 19 e un Europeo Under 21), De la Fuente, che ha firmato fino al 2024, farà il suo debutto sulla panchina della Nazionale maggiore a marzo, ma ha già le idee molto chiare: "Voglio recuperare lo spirito del 2010 e il senso di appartenenza. Non mi servono 48 milioni di allenatori, ma 48 milioni di giocatori".

"Sono stato calciatore per 15 anni, 13 in prima divisione vincendo titoli. Da 10 anni sono nella Federazione spagnola, ho fatto Europei e Olimpiadi. Se c'è qualcuno qui in Spagna che conosce presente e futuro del nostro calcio sono io - ha aggiunto il nuovo ct, che ha subito mandato un chiaro messaggio a due bandiere della Roja - Sergio Ramos se sarà in buone condizioni, sarà convocato.Tutti i calciatori che sono in buone condizioni saranno selezionati. Sono contento che Busquets voglia continuare e ovviamente conto su di lui. È la storia del calcio non solo nel passato, ma anche nel presente e nel futuro. Ho la possibilità di scegliere qualsiasi calciatore, senza limiti di età, quindi non chiudo le porte a nessuno. Mi piacciono i giovani talenti, ma anche i veterani che ci hanno dato tanto e continuano a darci tanto". Vedi anche mondiali qatar 2022 Spagna: Luis Enrique non è più il ct. Al suo posto nominato Luis De La Fuente

"Quando mi hanno proposto di diventare il nuovo ct ho accettato subito. Luis Enrique ha fatto un lavoro fantastico con questa squadra - ha raccontato De la Fuente prima di spiegare che - Sono un allenatore che dà libertà al giocatore all'interno di un equilibrio; mi piacciono i portieri tecnici che iniziano l'azione, ma prima di tutto deve parare. Non siamo legati a un modulo in particolare, ma pronti a cambiare quando servirà".