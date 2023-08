Samsunspor, scaricato Ihattaren dopo soli 2 giorni: "Voleva modificare gli accordi"

SENZA PACE

Nota ufficiale del club: "Fatte richieste inaccettabili una volta arrivato in città"

© Getty Images Si chiude dopo appena due giorni l’avventura in Turchia di Mohamed Ihattaren. Dopo aver rescisso con la Juventus, il fantasista olandese era pronto a dare una sterzata alla sua carriera in stand by e lo scorso 1° agosto era stato annunciato come un nuovo giocatore del Samsunspor. Accolto al suo arrivo dai tifosi come una star, nel giro di poche ore c'è stata la marcia indietro del club turco, che ha deciso di rinunciare al suo ingaggio quando ormai non si attendevano altro che le firme di rito sul contratto. Il motivo lo ha spiegato la stessa società sui social: "Il nostro club ha recentemente invitato il calciatore Mohamed Ihattaren, con il quale erano stati concordati i termini contrattuali, a Samsun per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto. Il giocatore è arrivato nella nostra città, ma il club ha rinunciato al suo trasferimento poiché il calciatore ha tentato di modificare i termini precedentemente concordati ed ha avanzato richieste inaccettabili".

Non c'è davvero pace per Ihattaren, 22enne promessa del calcio olandese che sta gettando alle ortiche una carriera promettente. Da quando ha lasciato il PSV nell'estate del 2021 per firmare con la Juventus, Ihattaren ha giocato solo 6 gare, di cui 5 con la squadra riserve dell'Ajax. Più che per le prodezze sul terreno di gioco, il fantasista di origine marocchina ha fatto parlare di sé per i tanti problemi extra campo. Nel novembre 2022 venne arrestato a Utrecht dalla polizia olandese per "gravi minacce". L'arresto sarebbe avvenuto nella sua casa, dove agenti in divisa e in borghese lo avrebbero prelevato e portato in carcere. Un altro arresto, poi, è stato effettuato nel febbraio di quest'anno, ad Amsterdam, con l'accusa di violenza nei confronti della ex fidanzata.

Ihattaren è rimasto profondamente segnato dalla morte del padre di origine marocchina nell'ottobre 2019. L'ex giocatore dell'Inter Wesley Snejider lo scorso novembre aveva annunciato di aver preso Ihattaren sotto la sua ala protettrice e di volerlo aiutare a tornare in forma, ma dopo pochi giorni ha dovuto alzare bandiera bianca per via della sua indisciplina.

Vedi anche Calcio Juve, Ihattaren nei guai: finisce in carcere per gravi minacce