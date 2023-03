Dall'Inghilterra: divorzio Conte-Tottenham, in settimana l'ufficialità

DALL'INGHILTERRA

Ne dà notizia il Telegraph, secondo cui è ormai insanabile la frattura tra tecnico e giocatori dopo la sfuriata post-Southampton

© Getty Images Una clamorosa indiscrezione arriva dall'Inghilterra: l'avventura di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham è giunta a conclusione. Secondo quanto riportato dal 'The Telegraph' l’ufficialità della separazione arriverà entro questa settimana. Dopo la sfuriata di sabato scorso per il pareggio contro il Southampton la situazione è precipitata fino alla decisione del proprietario Levy. Parole durissime contro la mentalità dei giocatori, con cui la frattura era ormai insanabile.

Il tecnico leccese, in scadenza di contratto al 30 di giugno, aveva già manifestato la propria volontà di non rinnovare il contratto con gli Spurs e così la dirigenza londinese ha anticipato di qualche mese l'ormai certo divorzio. Levy si è probabilmente reso conto che ormai la frattura allenatore-squadra era irreparabile e ha deciso di correre ai ripari per non veder sfumare il quarto posto, ultimo utile per qualificarsi alla prossima Champions League.

Conte, dopo aver concesso due giorni di riposo alla squadra, è rientrato in Italia per riunirsi alla famiglia e a questo punto farà ritorno Londra solo per svuotare l'armadietto e salutare giocatori e dipendenti del Tottenham.

CONTE TORNA IN ITALIA