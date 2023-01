Ronaldo-Al Nassr, retroscena sul contratto: c'è una clausola Champions

MERCATO

Secondo Marca la prossima estate il portoghese potrebbe tornare in Europa, il Newcastle sogna

Ossessione Champions League per Cristiano Ronaldo. Dopo aver cercato per settimane un club che giocasse la massima competizione europea, CR7 ha accettato la corte dell'Al Nassr siglando un accordo con il club saudita fino al 2025 e garantendosi circa 175 milioni di euro di ingaggio, ma la scintillante storia del portoghese in Champions potrebbe non essere finita. Stando a quanto scrive Marca, infatti, nel nuovo contratto multimilionario di Ronaldo ci sarebbe una clausola segreta che potrebbe permettere al cinque volte Pallone d'Oro di tornare in Premier League la prossima estate.

Perché proprio in Premier? Perché è lì che gioca il Newcastle, club di proprietà del fondo d'investimento saudita PIF, riconducibile alla famiglia reale che controlla anche l'Al Nassr e altre due formazioni di prima divisione in Arabia. In sostanza se i Magpies (che al momento sono al terzo posto in campionato) riuscissero a centrare la qualificazione in Champions League in questa stagione, Ronaldo in estate si trasferirebbe in prestito secco alla corte di Eddie Howe e potrebbe così cercare di aggiornare i suoi record nella competizione con il club inglese.

