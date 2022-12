Ronaldo-Al Nassr, affare da un miliardo: dal 2025 farà l'ambasciatore per i Mondiali

© Getty Images

Duecento milioni di euro a stagione per due anni e mezzo di contratto fino al 2025. Quando, a quarant'anni, smetterà i panni di calciatore super vincente (cinque Champions tra i trofei nella sua bacheca personale) e super premiato (cinque Palloni d'oro) e vestirà quelli di uomo-immagine e ambasciatore per la candidatura dell'Arabia Saudita - insieme a quella di Egitto e Grecia - per ospitare i Mondiali del 2030. Un'intesa, quella raggiunta da Cristiano Ronaldo con l'Al Nassr, che porterà nelle tasche dell'asso portoghese un miliardo in totale fino appunto al 2030. Una cifra astronomica che ha convinto CR7 a smettere di inseguire un altro club europeo per giocare (e vincere) un'altra Champions e iniziare una nuova avventura calcistica.