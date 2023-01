Ronaldo atteso in Arabia: martedì la presentazione, giovedì potrebbe debuttare

LA GRANDE ATTESA

CR7 sbarcherà a Riad nella serata di lunedì, poi visite mediche con l'Al Nassr

Attesa spasmodica in Arabia Saudita per l'arrivo di Cristiano Ronaldo, che giocherà fino al 2025 con l'Al Nassr. CR7 sbarcherà a Riad in serata, martedì affronterà le visite mediche e verrà presentato alle 17 ora italiana presso lo stadio Mrsool Park. Il fuoriclasse portoghese potrebbe debuttare con la sua nuova squadra il 5 gennaio, nella sfida casalinga contro l'Al Taee, ma prima il tecnico Rudi Garcia vuole verificare le condizioni fisiche di Ronaldo, che si allena da solo da quando è rientrato dopo il Mondiale in Qatar.

In alternativa Cristiano Ronaldo, in attesa di indicazioni da parte di Rudi Garcia, potrebbe giocare i suoi primi minuti con l'Al Nassr nella sfida del 14 gennaio contro l'Al-Shabab. I tifosi attendono euforici lo sbarco di CR7: dopo aver dato l'assalto agli store della squadra per accaparrarsi una maglietta con il numero 7, manifestazioni di affetto per il portoghese sono arrivate anche durante l'ultima partita dell'anno della Saudi Pro League: dagli spalti dello stadio a più riprese si sono sollevati cori che inneggiavano al campione. "Ronaldo" e "Siuuu" hanno echeggiato nello stadio per un minuto intero.



RONALDO, LA PRESENTAZIONE MARTEDI' ALLE 17



