Real, senti Bale: “Il piano è tornare a Madrid”

MERCATO

L’esterno dal ritiro del Galles: “Il mio piano è di tornare. Al Tottenham per arrivare in forma all’Europeo”

È arrivato a Madrid nel 2013 per 100 milioni di euro ma poi le cose, nonostante i trofei, non sono andate come sperava e la scorsa estate, dopo una serie infinita di panchine e problemi fisici, è tornato al Tottenham. Sembrava la fine della storia di Gareth Bale al Real, ma l’esterno gallese non sembra avere nessuna intenzione di dire addio ai Blancos: "I miei piani non sono cambiati, voglio tornare al Real Madrid" ha dichiarato dal ritiro della sua nazionale. Getty Images

"Il mio piano era quello di fare una stagione al Tottenhem e dopo l'Europeo tornare al Real Madrid per il mio ultimo anno di contratto" ha spiegato in conferenza stampa Bale, che quest’anno con gli Spurs sembra rinato (10 gol in 25 presenze). “La ragione principale per cui sono tornato al Tottenham era, ovviamente, che volevo tornare a giocare, ma essendo vicino all'Europeo volevo arrivarci in perfetta forma", ha aggiunto l’esterno gallese, il cui contratto coi Blancos scadrà al termine della stagione 2021/22: “La mia idea è quella di tornare al Real, questo è quanto ho pianificato".