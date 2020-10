Real, Modric avverte: "Se sono importante resto, altrimenti cerco nuove sfide”

LIBERO A GIUGNO

Se il calciomercato estivo 2020 si è chiuso con gli ultimi svincolati che hanno trovato squadra come Gotze (Psv) o Ben Arfa (Bordeaux), la lista dei giocatori che saranno liberi a partire dal prossimo giugno infiamma già la sessione estiva del 2021. Nomi pesanti, nomi da Pallone d'Oro, come quelli di Gigio Donnarumma, Lionel Messi e Luka Modric, che dal ritiro della sua nazionale manda un chiaro messaggio al Real Madrid: "Se posso essere importante per il club, resto. Altrimenti andrò in cerca di nuove sfide”.

A 35 anni e con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, il centrocampista croato è conscio che la sua avventura alla Casa Blanca potrebbe finire, ma lascia intendere che comunque non smetterà di giocare: “Ovviamente mi piacerebbe restare ancora al Real Madrid ma sono anche consapevole della mia età e il Real ha tutto il diritto di cercare i migliori giocatori possibili. In ogni caso, in questo momento mi sento molto bene. E fino a che mi sentirò in grado di giocare lo farò. Se posso essere importante per il Real Madrid, resto. Altrimenti andrò in cerca di nuove sfide”.

Nuove sfide che, dopo la finale dei Mondiali 2018, potrebbe vivere anche con la maglia della Nazionale: “Dalic mi ha permesso di restare a Madrid per completare la preparazione e gliene sono molto grato. Per un giocatore della mia età è molto importante completare la preseason altrimenti diviene difficile. Non mi sono prefissato un limite, né una data per lasciare la Croazia. Rakitic ha reso note le sue decisioni. Ha spiegato i motivi che lo hanno portato a questa scelta e vanno rispettati. Posso solo ringraziarlo per tutto quello che ha dato alla squadra. Adesso è il momento di concentrarsi sui prossimi impegni. Siamo attesi da due sfide importantissime ma abbiamo la fortuna di poterle giocare in casa. Svezia e Francia sono avversari molto complicati. Non so quanti punti riusciremo a raccogliere, ma puntiamo al risultato pieno”.

