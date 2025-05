Real Madrid, ufficiale: Xabi Alonso è il nuovo allenatore

Xabi Alonso torna a casa. Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Real Madrid ha annunciato che sarà l'ex centrocampista in blancos tra il 2009 e il 2014 a prendere l'eredità di Carlo Ancelotti, già annunciato dal Brasile come ct fino al Mondiale 2026. Il tecnico spagnolo, 43 anni, ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2028 e lascia il Leverkusen e la Germania dopo tre anni di successi (un campionato da imbattuto, una Coppa e una Supercoppa). Domani è prevista la presentazione a Real Madrid City e dal prossimo primo giugno inizierà a lavorare con la squadra, che guiderà a partire dal Mondiale per Club che inizierà negli Usa il 14 dello stesso mese e che Mediaset trasmette in co-esclusiva.