Il Real Madrid ufficializza l'addio di Ancelotti, Florentino Perez: "Per sempre nella famiglia madridista"

A stretto giro è arrivato anche il messaggio di addio di Carlo Ancelotti che si è affidato ai social per salutare quella che è stata la sua casa per ben 6 stagioni. L'allenatore ha iniziato così il post: "Oggi ci separiamo di nuovo. Oggi porto di nuovo nel cuore ogni momento vissuto durante questo meraviglioso secondo periodo come allenatore del Real Madrid. Sono stati anni indimenticabili, un viaggio incredibile, ricco di emozione, di titoli e soprattutto l'orgoglio di rappresentare questo Club". Poi i ringraziamenti: "Grazie al presidente Florentino Perez, alla società, ai miei calciatori, allo staff. Ciò che abbiamo realizzato insieme rimarrà per sempre nella memoria dei tifosi del Real Madrid, non solo per i trionfi, ma anche per il modo in cui li abbiamo ottenuti. Le notti magiche del Bernabeu sono ormai parte della storia del calcio". Il post lo ha concluso con il motto delle merengues: "Ora inizia una nuova avventura, ma il mio legame con il Real Madrid è eterno. A presto, Hala Madrid Y Nada Mas". Ancelotti ha corredato le sue parole con le immagini delle vittorie e i momenti epici vissuti alla guida dei blancos.