Real Madrid, ufficiale: Militao dal Porto per il 2019/20

14/03/2019

Tre giorni, 72 ore: tanto ci ha messo Zinedine Zidane per mettere a segno il primo colpo per il Real Madrid formato 2019/20. Il club ha infatti ufficializzato l'accordo con Eder Militao, difensore che arriverà nella prossima stagione dal Porto e che ha firmato un contratto per sei stagioni, fino al 30 giugno 2025. Nel comunicato non si menziona la cifra del cartellino ma Florentino Perez dovrebbe avere sborsato circa 50 milioni di euro.