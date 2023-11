Real Madrid, salgono le quotazioni di Ancelotti: Perez riflette, Brasile più lontano

REAL MADRID

Il presidente pensa a Xabi Alonso, ma in società spingono per il rinnovo del tecnico italiano. Che ha sempre detto di dare la priorità ai Blancos

"Non parlo del mio futuro" così Carlo Ancelotti nella conferenza stampa pre Real Madrid-Napoli. A chi poi cerca di prenderlo in contropiede risponde "Ti do la possibilità di fare un'altra domanda". Ancelotti prossimo ct del Brasile o ancora allenatore del Real Madrid? Questa la situazione. Fiorentino Perez ha sempre deciso in prima persona la scelta dell'allenatore e vorrebbe un volto nuovo. Da quest'anno però il Presidente Perez ascolta con molta attenzione idee e suggerimenti di tre persone importanti dello staff dirigenziale: Calafat, Sanchez e Solari.

L'idea del Presidente Perez come abbiamo detto al momento è quella di un nuovo allenatore per la prossima stagione: Xabi Alonso e Zidane sono le sue preferenze. Raul solo in caso di estrema necessità. De Zerbi è stato indicato ma non rientra nei piani del Presidente Perez.

Dicevamo però che il Presidente Perez da quest'anno ascolta con attenzione i suggerimenti di Calafat, Sanchez e Solari. I tre spingono per il rinnovo di Ancelloti che è l'allenatore ideale per questo club con questa rosa con questo progetto tecnico e per il prossimo mercato che dovrebbe prevedere un solo grande acquisto, Mbappè possibilmente.

Per giunta Xabi Alonso non vuole allenare giocatori che sono stati suoi compagni da calciatore del Real Madrid, come Modric, che invece vorrebbe continuare con i Blancos.

E Ancelotti? La federazione brasiliana lo vuole sulla panchina dei verdeoro, ma Ancelotti ha già detto che aspetterà il Real Madrid sino all'ultimo momento.

Le possibilità di un rinnovo per altri due anni di Ancelotti con i Blancos sono in crescita, spinto dai tre di cui sopra che hanno suggerito al Presidente Perez di rinnovare quanto prima. Arrivare nel momento più importante della stagione in primavera con un allenatore in scadenza potrebbe essere controproducente.

Il Presidente Perez osserva, ascolta, ha le sue preferenze, prende tempo, aspetta di vedere come evolve la stagione. Ricordando che al Real Madrid vincere è obbligatorio, rivedere Ancelotti ancora sulla panchina dei Blancos invece che su quella del Brasile è una possibilità concreta.

