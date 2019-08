Real Madrid avanti tutta per Neymar: 40 milioni all'anno per convincerlo

Il primo Clasico di stagione si gioca ad agosto, ma non sul campo. Il Real Madrid è entrato con prepotenza nel flirt estivo tra Barcellona e Neymar per un ritorno del brasiliano al Camp Nou. Forte del desiderio di O Ney di lasciare Parigi e il Psg, Florentino Perez - secondo quanto riporta la stampa spagnola - avrebbe offerto al brasiliano un ingaggio da 40 milioni di euro netti a stagione. Neymar preferirebbe il Barcellona, ma pur di lasciare il Psg non direbbe di no ai Merengues.

Secondo la ricostruzione di Sport ci sarebbe già stata una prima chiamata tra il brasiliano e Zidane, con il Psg che - costretto a venderlo contro la propria volontà - preferisce trattare col Real Madrid piuttosto che con i catalani, provando a inserire giocatori come Bale o Modric nella trattativa.

Decisamente più complicato, anche se citata come terza opzione, un passaggio di Neymar in Italia e più precisamente alla Juventus. I vantaggi del regime fiscale italiano non basterebbero per superare l'offerta del Real Madrid di Perez.