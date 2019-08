Barcellona sbrigati, Neymar aspetta solo fino al 20 agosto

IL CASO

"Neymar aspetta il Barcellona fino al 20 agosto". Dalla Spagna raccontano così la telenovela legata all'asso brasiliano del Psg, in rotta col suo club e desideroso di tornare in Catalogna, anche se i rapporti tra Barça e Al-Khelaifi non rendono facile la trattativa. Il Barcellona resta la prima scelta di Neymar, ma senza perdere di vista il Bernabeu. Per ora, Neymar attenderà qualche mossa da parte del suo ex club, aspettando di vedere come evolve la situazione nel Psg.

Anche se avrebbe preferito conoscere il suo futuro prima dell'inizio del campionato francese, domenica sera quando il Psg affronterà il Reims al Parco dei Principi, il brasiliano attenderà ancora una decina di giorni. Poi, se vedrà che per quella data non ci sono aperture da parte del club catalano, Neymar non esclude alcuna opzione , a cominciare dal Real Madrid. Florentino Perez è da sempre un suo acceso tifoso e ancora prima che Neymar firmasse per i blaugrana, nel 2013, aveva fatto di tutto per portarlo a Madrid.

Intanto il papà del calciatore, parlando con 'AS', ha spiegato che "mio figlio sarà di nuovo felice quando si divertirà a fare il suo gioco". Neymar sr. ha fatto anche sapere che il figlio, che non si era presentato al primo raduno della squadra, "aveva richiesto l'autorizzazione preventiva al club. Mio figlio non gioca a calcio da un po' a causa dell'infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo da giugno, ma ha acquisito una grande forza per superare i problemi. Presto tornerà in campo".