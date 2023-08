Real Madrid, Ancelotti: "Fiducia in Lunin. Mbappé? Non ci saranno innesti"

LA CONFERENZA

Alla vigilia del debutto nella Liga il tecnico dei Blancos in conferenza ha parlato anche dell'infortunio di Courtois e del possibile arrivo del francese dal Psg

"Ho totale fiducia in Lunin, però nei prossimi giorni vedremo se inserire un altro portiere nella nostra rosa di prima squadra". Alla vigilia della prima di campionato, al San Mames contro l'Athletic Bilbao, Carlo Ancelotti parla delle conseguenze dell'infortunio a Thibaud Courtois che ha privato il Real Madrid del suo n.1 titolare, che dovrà restare fuori a lungo. A proposito di mercato, il tecnico italiano ha anche praticamente chiuso le porte all'arrivo dal Psg di Kylian Mbappé: "Nel precampionato abbiamo segnato tanti gol e creato tante occasioni, il problema è stato a livello difensivo. Joselu è molto bravo in area e Brahim tra le linee può dare soluzioni. Non credo ci saranno innesti, sono soddisfatto della rosa".

Vedi anche Calcio estero PSG, Mbappé non cambia idea: ha ribadito ad Al-Khelaifi che resterà fino al 2024 Tornando al portiere come deve essere, per Ancelotti, questo eventuale nuovo estremo difensore del Real? "Deve parare con le mani - risponde sorridendo - Per prima cosa deve saper parare, come dico a tutti miei portieri. Devono essere bravi con le mani, per le cose da fare con i piedi è meglio contare su dei bravi attaccanti".

"Ieri per noi non è stato un bel giorno - aggiunge il tecnico delle 'merengues' -, ma nel calcio cose del genere possono capitare e a noi è successo con Courtois. Siamo tristi per lui, ma diamo tutta la fiducia del mondo a Lunin, che è un grande portiere. Nel precampionato ha fatto bene, ho fiducia totale in lui e pensiamo che sia un talento. Quello che gli manca è quello che manca a tutti, l'esperienza, ma se la prenderà partita per partita. Comunque fino al 31 agosto c'è tempo e dietro a lui ci sono dei ragazzi con un grande potenziale ma che sono molto giovani, come Fran che ha 17 anni".

Vedi anche Calcio estero Real Madrid, che tegola: rottura del crociato per Courtois