PSG: Zidane vuole Cristiano Ronaldo per dire sì alla panchina

L'INDISCREZIONE

Parigini rassegnati a perdere Mbappé, ma potrebbero consolarsi con la coppia dei sogni, Messi-CR7

Dopo quasi 20 anni a contendersi trofei, Palloni d'Oro e il titolo di miglior calciatore della storia, Cristiano Ronaldo e Leo Messi potrebbero giocare insieme nella prossima stagione. Secondo quanto riporta il Daily Mirror, Zinedine Zidane, sogno degli sceicchi del PSG, avrebbe posto una condizione per sedersi in panchina, l'acquisto di Cristiano Ronaldo, che lascerebbe Manchester senza troppi rimpianti. Getty Images

Nonostante la Ligue 1 sia praticamente in tasca e la squadra sia in piena corsa per la Champions League, l'avventura di Mauricio Pochettino a Parigi ha i mesi contati. Il grande obiettivo degli sceicchi, nemmeno troppo nascosto, è Zinedine Zidane, interessato anche alla panchina della Francia. Zizou, come rimbalza Oltremanica, avrebbe posto la condizione dell'arrivo di Cristiano Ronaldo, con cui ha Madrid ha vinto tutto e di più. Un acquisto che renderebbe meno amaro l'addio di Kylian Mbappé, ormai promesso sposo al Real Madrid.