PSG: proposto a Messi il rinnovo del contratto

LA PROPOSTA

Il club francese vuole blindare la Pulce fino al 2024 con opzione per un'altra stagione

Il PSG non vuole perdere Leo Messi e gli ha proposto il rinnovo. Il fuoriclasse argentino ha firmato un contratto biennale nell'agosto 2021 con un'opzione per un altro anno che finora non è stata esercitata. Secondo Cadena Ser, il club presieduto da Nasser Al-Khelaifi vuole andare oltre offrendo al sette volte Pallone d'Oro un contratto di un anno più opzione per un altra stagione, cioè fino al 2024 con possibilità di proroga fino al 2025, quando l'ex Barça compirà 38 anni. Le condizioni economiche saranno praticamente identiche a quelle attuali (30 milioni netti a stagione).

Dopo una stagione in chiaroscuro, Messi è finalmente tornato ad alti livelli. Il buon inizio di stagione con il PSG è stato confermato anche con l'Argentina che si presenta come una delle grandi favorite per la vittoria del Mondiale in Qatar. Una mossa quella dei parigini che rischia di spiazzare il Barcellona che sognava il grande ritorno anche se ufficialmente non si è ancora mosso in questo senso.

