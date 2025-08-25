Bayern-Jackson, c'è l'accordo: si tratta col Chelsea
25 Ago 2025 - 17:32
25 Ago 2025 - 17:32
Dalla Germania sono sicuri: il Bayern Monaco ha trovato un accordo di massima con Nicola Jackson. Adesso, scrive Bild, sono partire le trattative tra il Chelsea e i bavaresi che vorrebbero prelevare l'attaccante in prestito.
