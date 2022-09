Argentina, tris alla Giamaica: doppio Messi, Lautaro fa assist e Dybala resta in tribuna

© Getty Images

Tutto facile per l'Argentina, che dopo la vittoria sull'Honduras rifila tre gol alla Giamaica alla Venue Red Bull Arena di Harrison, con doppietta nel finale di Messi, entrato in campo all'11' della ripresa al posto di Lautaro Martinez. Di Alvarez su grande assist dell'attaccante dell'Inter il gol che ha sbloccato il risultato dopo 13' di gioco. Tra gli 'italiani', spazio dall'inizio anche per lo juventino Di Maria, mentre l'interista Correa ha giocato gli ultimi dieci minuti. Nemmeno panchina per Paulo Dybala, che è rimasto in tribuna.