Sassuolo: Tressoldi in prestito all'Atletico Mineiro

Nuova avventura in Brasile per Ruan Tressoldi che lascia ancora il Sassuolo dopo l'esperienza al San Paolo e va in prestito all'Atletico Mineiro. "Il Clube Atlético Mineiro comunica di aver raggiunto un accordo per l’ingaggio del difensore Ruan Tressoldi, che andrà a rinforzare la rosa bianconera per il prosieguo della stagione nelle competizioni Brasileirão e Copa Sudamericana - si legge nel comunicato - Il Galo ha definito il trasferimento in prestito del giocatore per 12 mesi dal Sassuolo, con opzione di riscatto".