Psg, Neymar triste e arrabbiato per il mancato ritorno al Barcellona

GRANA IN VISTA?

Triste, arrabbiato e frustrato. Sono questi gli aggettivi che descrivono al meglio lo stato d'animo di Neymar dopo il mancato trasferimento al Barcellona. Secondo fonti vicine al calciatore, il campione brasiliano sarebbe ancora incredulo per il muro eretto dagli sceicchi del Psg che hanno fatto sfumare l'operazione dopo che i catalani avevano soddisfatto ogni richiesta (150 milioni, il prestito di Dembélé e le cessioni di Rakitic e Todibo).

Una prigione dorata. E' quello che ormai rappresenta Parigi per Neymar, che ha fatto davvero di tutto pur di tornare al Barcellona e rilanciare una carriera che negli ultimi due anni, anche a causa degli infortuni, ha bruscamente interrotto il suo percorso ascendente. Lo stesso attaccante, pur di evitare di trascorrere un’altra stagione sotto la Tour Eiffel, era disposto a sborsare 20 milioni di euro di tasca sua, ma la cosa non ha scalfito i ricchissimi proprietari del club, che hanno eretto un muro insormontabile. Come riporta il catalano 'Sport', O'Ney non riesce a darsi pace per una decisione che rischia di far esplodere lo spogliatoio, dove l'aria intorno al brasiliano è davvero irrespirabile. Il divorzio, comunque, sembra solo rimandato alla prossima estate, anche se 9 mesi da separato in casa sono lunghi da passare. Tanto per farsi un'idea può chiedere al suo nuovo compagno Mauro Icardi.

