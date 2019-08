L'Equipe: Neymar rinuncia al Barcellona e resterà al Psg

FINE DELLA TELENOVELA

Neymar rinuncia al Barcellona: resterà al Psg un altro anno. Lo riferisce il quotidiano francese l'Equipe, secondo cui il brasiliano, di fronte alle difficoltà di trovare un accordo tra i due club, ha comunicato la sua decisione al Psg, dicendo definitivamente addio all'idea di tornare in maglia blaugrana. Secondo il quotidiano Sport il giocatore sarebbe anche stato disposto a mettere di tasca sua 20 milioni di euro per sbloccare definitivamente la trattativa e trasferirsi in Spagna.

"L'unica proposta scritta da parte del Barcellona ci è arrivata solo il 27. Eravamo disposti a parlare di soldi e contropartite, ma poi non è mai più arrivata la conferma in linea con le nostre esigenze. L'accordo quindi non c'è - ha detto il ds del Psg Leonardo - C'è una deadline naturale che è la chiusura del mercato, ma ormai dipende dal Barcellona", Ma, secondo l'Equipe, a mettere la parola fine alla telenovela dell'estate ci ha pensato lo stesso Neymar.