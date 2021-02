Psg, Neymar chiude il mercato: "Voglio restare qui, spero con Mbappè"

MERCATO

"Sono molto felice oggi. Mi sento bene, mi sono adattato, sono più calmo. Sono molto felice qui, voglio rimanere al Psg". Dopo mesi di voci circa un possibile addio, Neymar ha ribadito il suo desiderio di continuare a giocare a Parigi e ha raccontato i suoi desideri per il futuro in un'intervista concessa a TF1: “Mi sento dentro gli schemi e sono più sereno – ha detto il giocatore più costoso nella storia del calcio (222 milioni nel 2017), che poi ha provato a trattenere Mbappé - Spero che anche Kylian voglia restare. Ovviamente questo è l'augurio di tutti i tifosi”.

"Lui è un ragazzo d'oro – ha aggiunto Neymar - Siamo come fratelli e io sono il fratello maggiore. Lo chiamo Golden Boy perché è veramente un ragazzo d'oro, dal cuore enorme. Come calciatore tutti sanno quanto vale, ma fuori dal campo è fantastico. Ci somigliamo e dobbiamo essere felici di esserlo. Spero che anche Kylian voglia restare. Ovviamente questa è la volontà di tutti i tifosi, vogliamo che la nostra rimanga una grande squadra e voglio continuare a fare quello che ho sempre fatto: giocare a calcio ed essere felice, questo è il massimo".

Il contratto di Neymar andrà in scadenza a giugno del 2022, ma il dialogo con il Psg per il rinnovo è già in corso e viste le parole del brasiliano la fumata bianca sembra scontata. Anche perché c’è l’obiettivo Champions da raggiungere dopo la finale persa col Bayern: "Quel giorno ho pianto – ha ammesso Neymar - volevo riportare questa coppa in Francia ma avremo altre occasioni. E faremo di tutto per arrivare in finale e ottenere quel titolo”.

Anche Mbappé, sul quale c'è da tempo il Real Madrid, ha il contratto in scadenza nel 2022 e la negoziazione per il rinnovo è in corso: "Sto riflettendo perché se firmo è per investire sul lungo periodo con il Psg - aveva spiegato di recente l'attaccante francese - non voglio guadagnare tempo, se avessi già una decisione la comunicherei. Se firmo è per restare e tutto questo merita una riflessione”.