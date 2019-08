Psg, Mbappé prova a trattenere Neymar: "Vorrei che rimanesse"  

FUTURO IN BILICO

E' ancora in bilico il futuro di Neymar, che è ancora sotto contratto con il Psg ma non vede l'ora di lasciare Parigi per tornare, possibilmente, al Barcellona. Un'idea che non piace al compagno di squadra Mbappé, che nella conferenza stampa alla vigilia del match di Supercoppa contro il Rennes ha speso parole dolci per il brasiliano: "Tutti conoscono la sua situazione - dice il francese -. Si è allenato regolarmente, mostrando la sua qualità. Ovviamente vorrei che rimanesse".

Sabato il Psg sarà impegnato contro il Rennes a Shenzhen, in Cina. Una partita a cui non parteciperà Neymar, che si sta preparando per l'inizio del campionato anche se ancora non si sa con esattezza quale campionato. "Gli ho parlato - aggiunge Mbappé -, sa cosa penso di lui e della sua situazione. Tra noi va tutto bene. Abbiamo un rapporto basato su rispetto e onestà. Sa che lo rispetto e lo ammiro".

Sul brasiliano è intervenuto anche il tecnico Tuchel: "L'ho visto al massimo livello, al livello di Neymar. Ha svolto un ottimo allenamento con la squadra, si è vista qualità come normale che sia. Ama il calcio e quando è in campo dà sempre il meglio. E' con noi e lo stiamo aspettando per la prima gara di Ligue 1".