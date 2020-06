Psg, grana Cavani e Meunier: via subito dal club e niente Champions

PSG

Si complicano i piani del Psg per la Champions League. Secondo quanto riporta RMC Sport, Edinson Cavani e Thomas Meunier lasceranno il club alla naturale scadenza del loro contratto, ovvero al 30 giugno. Due forfait pesanti per la squadra di Tuchel, che ad agosto dovrà affrontare le prossime sfide europee senza il Matador e il terzino belga. Situazione diversa invece per quanto riguarda Thiago Silva, Kurzawa, Choupo-Moting e Sergio Rico (in prestito dal Siviglia), che avrebbero invece deciso di terminare la stagione a Parigi nonostante siano in scadenza.

Oltre ad aver portato allo stop della Ligue 1, dunque, in casa Psg il Coronavirus rischia di sconvolgere notevolmente la rosa in vista dell'inedita Champions estiva. Prima della pandemia, il club parigino era tra i principali candidati alla vittoria dell'edizione 2019/2020, ma ora le defezioni di Cavani e Meunier potrebbero incidere in maniera negativa sulla competitività della squadra. I due, del resto, sembrano aver preferito pensare subito al loro futuro piuttosto che al presente del Psg, rinunciando all'ultimo obiettivo stagionale. Per Meunier in Germania parlano di un annuncio imminente di un suo passaggio al Borussia Dortmund, mentre per Cavani al momento restano aperte ancora diverse piste, tra cui quelle che portano all'Atletico Madrid e all'Inter. Una situazione che, dopo l'addio a Parigi, per l'ex bomber del Napoli potrebbe risolversi probabilmente prima di agosto.

