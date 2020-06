L'agente di Cavani non dà indizi: "Tante richieste, le valuteremo tutte"

Edinson Cavani è uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato. Si svincola tra un mese è mezzo dal Psg e molti club sono a caccia dell'attaccante uruguagio. Cavani è stato nel mirino dell'Inter prima di subire l'assalto dell'Atletico Madrid. Oltre al club della capitale spagnola, che sembra in pole position per portarlo alla corte di Simeone, l'ex napoletano è cercato anche da diverse squadre sudamericane, tra cui Boca Juniors, San Paolo, Flamengo, Palmeiras e Internacional. Il suo procuratore, Walter Gugliemone, però, non rende nota nessuna preferenza: "Ascolteremo e vedremo tutte le opzioni", ha dichiarato recentemente.