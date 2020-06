Leonardo conferma: "Cavani e Thiago Silva lasciano il Psg a fine stagione"

LA CONFERMA

Cavani e Thiago Silva non prolungheranno il contratto in scadenza e lasceranno il Psg a fine stagione. A otto giorni dalla ripresa degli allenamenti, il ds del club parigino Leonardo rompe il silenzio e conferma l'addio dell'attaccante uruguaiano e del difensore brasiliano, "Siamo arrivati alla fine", ha detto in una intervista a Le Journal du Dimanche. "L'idea è quella di averli a disposizione fino alla fine di agosto”, Ad agosto è prevista la ripresa della Champions League.

Una notizia che era nell'aria ma che è stata ufficializzata dal dirigente del Psg. Due nomi, quelli di Cavani e di Thiago Silva. nei taccuini di mercato rispettivamente di Inter e Milan. L'attaccante uruguaiano, miglior marcatore nella storia del Psg, piace alla dirigenza nerazzurra ma pare aver già scelto la destinazione Atletico Madrid. Dal canto su Thiago Silva ha appena annunciato in una diretta Instagram che non tornerà in Brasile. "Ho ancora obiettivi da raggiungere in Europa". Per lui si è parlato di un ritorno in rossonero.