Psg, dopo il flop si prepara la rivoluzione: pronti 150 milioni per Osimhen

MERCATO

Skriniar arriverà a parametro zero, tra gli obiettivi anche Bernardo Silva e l'attaccante del Napoli, per cui ci sarebbe già stato un "incontro segreto"

"Parigi senza geni" ha scritto l'Equipe il giorno dopo l'ennesimo flop europeo del Psg, eliminato agli ottavi dal Bayern Monaco, e ora il quotidiano francese assicura che il club di Al Khelaifi è pronto all'ennesima rivoluzione a suon di milioni sul mercato. L'obiettivo è quello di vincere finalmente la Champions League e lo sceicco, scrivono in Francia, non baderà a spese: Luis Campos avrebbe già avviato i primi contatti con alcuni dei giocatori che vorrebbe portare a Parigi la prossima estate e nell'elenco di nomi che fa il quotidiano figurano anche quelli di Milan Skriniar, che arriverà a parametro zero, e quello di Victor Osimhen, per cui il Psg avrebbe pronta un'offerta da 150 milioni.

La trattativa per l'attaccante del Napoli che ha un contratto con gli azzurri fino al 2026, si legge, oltre che molto onerosa non sarà affatto facile anche perché come ha ammesso lo stesso nigeriano per il futuro sogna la Premier League, ma nei giorni scorsi ci sarebbe stato un "incontro segreto" (mai confermato) tra Luis Campos e l’agente di Osimhen in quel di Parigi per capire se l'attaccante ex Lille avrebbe aperto a un ritorno in Ligue 1.

Con 19 gol in 21 partite di campionato (21 in 26 totali) il nigeriano sta trascinando il Napoli verso uno scudetto che manca ormai da 33 anni, ma davanti a un'offerta irrinunciabile De Laurentiis non avrebbe dubbi a cedere la sua stella e 150 milioni lo sono sicuramente.

Non solo Osimhen però, potrebbe essere rivoluzione vera e tutto potrebbe partire dai mancati rinnovi di Messi e Sergio Ramos e dall'addio di Neymar (oltre che ovviamente di Galtier ma quello appare ormai scontato, con Zidane pronto a prendere il suo posto). Il primo colpo sarà Milan Skriniar, ma con l'interista potrebbero arrivare anche Pau Torres dal Villarreal, il centrocampista 24enne del Psv Ibrahim Sangaré, quello 21enne del Borussia Monchengladbach Manu Koné, Bernardo Silva dal Manchester City, Goncalo Ramos dal Benfica e, dal Lione, anche l'astro nascente del calcio francese, Rayan Cherki, per cui i parigini ci avevano già provato a gennaio.

Otto nomi di primissimo livello, un mix tra giovani e giocatori più esperti per l'ennesima rivoluzione di Parigi: questa volta, se andrà in porto, porterà finalmente la Champions?

