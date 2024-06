Porto: ufficiale l'addio di Sergio Conceiçao dopo 7 anni, lo attende il Marsiglia

VALZER DELLE PANCHINE

L'allenatore portoghese era stato nel mirino anche del Milan che alla fine gli ha preferito il connazionale Fonseca

© Getty Images Sedotto e abbandonato dal Milan, che per il dopo Pioli gli ha preferito il connazionale Paulo Fonseca, Sergio Conceiçao lascia ufficialmente il Porto dove ha allenato per 7 stagioni, vincendo 11 trofei (tra cui tre campionati nel 2028, 2020 e nel 2022). L'allenatore portoghese aveva rinnovato per altre quattro stagioni solo il 25 aprile scorso, ma la vittoria alla presidenziali di Andrè Villas-Boas ha cambiato le carte in tavola fino all'addio ufficiale. La sua carriera dovrebbe proseguire in Francia, dove c'è il Marsiglia ad attenderlo a braccia aperte.

IL COMUNICATO DEL PORTO

"Il Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD informa, ai fini di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile, a seguito della notizia che è stata trasmesso stasera (3 giugno, ndr) dai media in merito al contratto dell'allenatore Sergio Conceiçao:

- L'allenatore ha con questa società un contratto che scade il 30 giugno 2024, che sarà integralmente rispettato da entrambe le parti;

- in merito all'accordo di prolungamento del contratto di lavoro per altri quattro anni, comunicato il 25 aprile 2024 e che sarebbe entrato in vigore il 1° luglio 2024, oggi l'allenatore ha annunciato pubblicamente di aver proceduto alla risoluzione unilaterale del contratto, nell'ambito della facoltà conferitagli ai sensi delle rispettive clausole. Il rapporto di lavoro tra le parti terminerà, come tale, il 30 giugno 2024.

Tale risoluzione non implica il pagamento di alcun importo da parte dell'FC Porto - Futebol, SAD (oltre, naturalmente, agli stipendi e ai bonus relativi al contratto ancora in vigore).

Il Consiglio di Amministrazione".