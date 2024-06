Paris Saint-Germain, 250 milioni per l'asso Yamal: per il Barcellona è un netto no

È INCEDIBILE

La società catalana ritiene il fuoriclasse 16enne incedibile e rifiuterà ogni proposta dopo aver già detto no a 200 milioni a marzo

A soli 16 anni, Lamine Yamal si sta confermando agli Europei come la stella emergente del calcio europeo, dando continuità in nazionale spagnola a tutto ciò che ha dimostrato completando come titolare la sua stagione d'esordio nella prima squadra del Barcellona, club che ha ben chiara la condizione di "intoccabile" del suo bambino prodigio. Per il club catalano il fuoriclasse spagnolo è incedibile a qualsiasi cifra, tanto da aver già rifiutato una proposta da 200 milioni di euro del Psg che lo avrebbe voluto per il post Mbappé.

Lo scorso marzo, il presidente blaugrana Joan Laporta ha rivelato in un'intervista a Barça One che il Barça aveva già "rifiutato un'offerta per Lamine di 200 milioni di euro". Mundo Deportivo ha scoperto che all'epoca il club che aveva presentato questa offerta strabiliante era il PSG, lo stesso che ora è disposto a rilanciare la sua offerta di altri 50 milioni, fino a raggiungere i 250. Questa soglia parla chiaramente della considerazione che il mercato attribuisce alla grande rivelazione di Lamine, in cui il PSG vede il delfino ideale per iniziare l'era post Kylian Mbappé, che ha firmato per il Real Madrid.

Dal 2017, il PSG detiene ancora il record storico di investimento per un acquisto, proprio portando via dal Barça il brasiliano Neymar pagando la clausola di rescissione del contratto, fissata a 222 milioni. Sette anni dopo, sarebbe disposto a battere il proprio record con Lamine, ma il problema è che il Barça ha il coltello dalla parte del manico. Per cominciare, l'esterno ha una clausola di rescissione di 1.000 milioni di euro dopo l'ultimo rinnovo di contratto firmato a ottobre, che lo lega inizialmente al club blaugrana fino al 2026, poiché essendo minorenne non poteva firmare per più di tre stagioni, ma ha già fatto il passo con l'impegno di prolungare quel vincolo fino al 2031.

Inoltre, la realtà conferma che la carriera di Lamine procede in modo eccellente al Barça e nessuno vuole rompere questa inerzia: con un coraggio niente affatto comune, il Barça ha dato a Lamine tutta la fiducia possibile dal suo debutto in prima squadra a 15 anni. Lo ha fatto perché è chiaro che è il nome chiave nel futuro del club, a pochi mesi dalla riapertura del Camp Nou. Questa verità non sfugge nemmeno al suo agente, Jorge Mendes, che vede come la carriera del suo assistito procede, con la giusta pressione, come un razzo in un club in cui, inoltre, ha altri calciatori sotto la sua tutela, come Alejandro Balde, Ansu Fati o giocatori in prestito da altri club, Joao Félix e Joao Cancelo. In sintesi, il PSG è pronto a battere il proprio record, ma il Barça è chiaro: "Lamine non si tocca".