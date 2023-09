Marsiglia: Marcelino se ne va, in panchina con l'Ajax c'è Papin

CAMBIO IN PANCHINA

Il tecnico spagnolo ha comunicato l'addio ai calciatori: l'ex Milan, ora consulente del presidente, per il match di Europa League

© Getty Images Terremoto in casa Marsiglia. Secondo l'Equipe, il tecnico Marcelino - chiamato a giugno per prendere il posto di Tudor - ha annunciato ai giocatori le proprie dimissioni dopo un inizio di stagione sottotono, con sole due vittorie in sei giornate di Ligue e l'eliminazione nei preliminari di Champions League. In panchina giovedì contro l'Ajax, primo rivale in Europa League, ci andrà una vecchia conoscenza del calcio italiano, l'ex Milan Jean-Pierre Papin.

Manca ancora l'ufficialità, ma difficile pensare a un passo indietro di Marcelino. I tifosi sono sul piede di guerra, dopo che lunedì c'è stato un confronto molto acceso con la dirigenza. Nel mirino il presidente Pablo Longoria, ma è anche il gioco espresso dalla squadra a far storcere il naso alla tifoseria.

Papin, Pallone d'Oro nel 1991, è tornato nel suo vecchio club come consigliere del presidente Longoria nel novembre 2022. Nella sua carriera da allenatore, l'ex attaccante del Milan è riuscito a portare lo Strasburgo in Ligue 1 nel 2006-2007 e ha avuto una sola esperienza nel massimo campionato con il Lens (2007- 2008). La sua ultima esperienza in panchina è stata in National 2, a Chartres (2020-2022).

