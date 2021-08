Messi-PSG, definito l'accordo: contratto di due anni con opzione per il terzo

DALLA FRANCIA

Il fenomeno argentino è atteso a Parigi: mercoledì la presentazione al Parco dei Principi

Lionel Messi sarà un giocatore del PSG. Superati gli ultimi nodi riguardanti i diritti di immagine e l'ingaggio, il fenomeno argentino è atteso a Parigi per sottoporsi alle visite mediche e firmare poi il suo contratto di due anni (più una opzione per il terzo). Secondo i media francesi, nella giornata di mercoledì è prevista la conferenza stampa di presentazione allo stadio Parco dei Principi. Getty Images

Trovato l'accordo, Messi si è subito recato all'aeroporto di Barcellona per volare a Parigi. Anche il padre-agente, Jorge, arrivato attorno a mezzogiorno ha confermato l'annuncio. "Chi e' il colpevole del suo addio al Barcellona? Chiedete al club - la replica del papà dell'argentino - . Il suo stato d'animo? Non lo avete visto?".

Intanto, non ci sarebbe stato alcun rilancio notturno del Barça nella trattativa con Lionel Messi, il cui futuro sarà sotto la Tour Eiffel. La smentita alla notizia che il Barcellona avrebbe fatto un ultimo tentativo per trattenere il fuoriclasse argentino arriva tramite il Mundo Deportivo. La testata catalana scrive di aver consultato in proposito "una fonte vicina al presidente, Joan Laporta", la quale ha "smentito categoricamente" il tentativo in extremis di riallacciare con l'entourage del giocatore. La Pulce dovrebbe sbarcare nelle capitale francese nella giornata di martedì per sostenere le visite mediche e mettere nero su bianco.

Jaume Llopis, ex membro della commissione di Espai Barça, intervenuto alla trasmissione El Larguero ha svelato un retroscena relativamente all'accordo saltato col fondo CVC, disposto ad acquisire il 10% della Liga. Llopis ha sottolineato le minacce di dimissioni dell'amministratore delegato Ferran Reverter se il presidente Joan Laporta avesse accettato il patto tra LaLiga e il fondo in questione, che avrebbe iniettato una considerevole cifra di denaro (nel caso dei catalani 270 milioni) sufficiente a permettere al Barcellona di trattenere Messi.