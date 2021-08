PSG, Messi rifiuta il 10: vestirà il numero 30

Il presente di Lionel Messi si chiama Paris Saint-Germain ma nasconde un ritorno al passato per quanto riguarda il numero di maglia. L'argentino ha infatti rifiutato il 10 ormai marchio di fabbrica al Barcellona che il suo grande amico Neymar gli avrebbe anche ceduto, per scegliere il numero 30, indossato all'inizio dell'avventura blaugrana, quando in squadra c'erano Deco e Ronaldinho col 10.

twitter