Psg, Messi è già carico: "Voglio costruire qualcosa di grande per il club e i tifosi"

PRIME DICHIARAZIONI

"La società e la sua visione sono in perfetta sintonia con le mie ambizioni"

Leo Messi è appena diventato ufficialmente un giocatore del Psg, ma è già carico e pronto ad affrontare la sua nuova avventura dopo l'addio al Barcellona. "Non vedo l'ora di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera a Parigi - ha dichiarato l'argentino dopo aver firmato un biennale con opzione per il terzo anno -. Il club e la sua visione sono in perfetta sintonia con le mie ambizioni". "So quanto sono talentuosi i giocatori e lo staff qui - ha aggiunto -. Sono determinato a costruire, insieme a loro, qualcosa di grande per il Club e per i tifosi. Non vedo l'ora di giocare al Parco dei Principi". Getty Images

Vedi anche Calcio estero PSG, Messi rifiuta il 10: vestirà il numero 30

Poche parole per chiarire la voglia di mettersi in gioco con la maglia del Psg e di affrontare una nuova grande sfida. Sfida che il Psg ha subito accettato, accogliendo Messi come una star. "Sono lieto che Lionel Messi abbia scelto di unirsi al Paris Saint-Germain e siamo orgogliosi di dargli il benvenuto a Parigi, con la sua famiglia", ha dichiarato Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint-Germain.

"Non ha nascosto la sua voglia di continuare a giocare ai massimi livelli e vincere trofei - ha proseguito -. E l'ambizione del Psg è ovviamente la stessa". "L'aggiunta di Leo al nostro team di livello mondiale conferma la rilevanza e il successo del nostro reclutamento - ha concluso Nasser Al-Khelaïfi - . Insieme al nostro grande allenatore e al suo staff, non vedo l'ora di vedere la nostra squadra fare la storia per tutti i nostri tifosi in tutto il mondo".