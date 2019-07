Mercato, l'Independent lancia la bomba: scambio Neymar-Bale

CLAMOROSO

Clamoroso scambio in vista tra Psg e Real, almeno secondo quanto riporta il quotidiano britannico Independent: Gareth Bale a Parigi e Neymar a Madrid. Una soluzione che, si legge, rappresenterebbe la soluzione ideale per entrambi i club per risolvere i casi dei due giocatori, che ormai vivono da separati in casa nelle rispettive squadre. Soprattutto dopo le parole di Zinedine Zidane ("Prima va via e meglio è"), che hanno sancito la definitiva rottura con il gallese. Una situazione ormai impossibile da risanare e che dovrà essere risolta al più presto, come espressamente chiesto dal tecnico francese. Per questo Psg e Real starebbero già lavorando da due settimane ad uno scambio (con conguaglio a favore dei parigini) che avrebbe davvero del clamoroso.

Il club campione di Francia, infatti, sembrerebbe essersi ormai definitivamente convinto a lasciar partire l'attaccante brasiliano, ormai sempre più desideroso di dire addio a Parigi. Nonostante la prima scelta di O'Ney sia quella di far ritorno al Barcellona, l'entourage del giocatore starebbe spingendo sempre più verso lo scambio con il Real. Sempre secondo quanto riporta l'Independent, Bale avrebbe ricevuto importanti offerte anche dalla Cina, ma il gallese non sembra entusiasta di un trasferimento in Super League. Da segnalare anche l'interesse del Tottenham, ex club di Bale, ma l'ingaggio del gallese sembra essere un ostacolo insormontabile per gli Spurs.

Non è un segreto che Neymar da sempre stuzzichi la fantasia di Florentino Perez, senza sottovalutare che l'eventuale approdo di O'Ney alla Casa Blanca sarebbe un colpo basso per gli storici rivali del Barcellona. Ma anche nell'ipotesi in cui il brasiliano - riporta sempre l'Independent - dovesse decidere di fare ritorno in Catalogna nella sessione estiva, quello di Bale resterebbe comunque un profilo "interessante" proprio per il dopo Neymar al Psg.