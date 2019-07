Psg, Neymar sempre più lontano: "Il mio ricordo più bello il 6-1 con il Barça"

13/07/2019

Neymar sogna di tornare al Barcellona. Dopo la clamorosa operazione che due anni fa lo ha portato al Psg per 222 milioni, l'attaccante brasiliano ha voglia di tornare in Catalogna e in queste settimane le voci di un suo trasferimento si fanno sempre più insistenti, in Spagna come a Parigi. Ad alimentare tali voci arrivano adesso anche le parole del diretto interessato, che intervistato a margine di un evento Red Bull ha punto il suo attuale club: "Il mio ricordo più bello? La remuntada contro il Psg. La sensazione quando abbiamo segnato il sesto gol non l’ho mai più provata. In spogliatoio eravamo tutti impazziti”