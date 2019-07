Real Madrid, Zidane annuncia l'addio di Bale: "Speriamo presto"

BEN SERVITO

La storia d'amore tra Bale e il Real Madrid è ai titoli di coda. Anzi, ha proprio le ore contate, 24 o al massimo 48 stando alle parole del tecnico degli spagnoli. Dopo il ko in ICC contro il Bayern Monaco (3-1 per i tedeschi), Zidane in conferenza stampa ha parlato infatti anche dell'attaccante gallese, rimasto seduto in panchina per tutta la sfida: "Bale non ha giocato perché sta per andarsene. Speriamo che se ne vada presto, sarebbe meglio per tutti". Malore per Militao: lascia la conferenza

"Stiamo lavorando al suo trasferimento in un altro club - ha aggiunto il tecnico francese - Non ho nulla di personale contro di lui, ma arriva un momento in cui le cose sono fatte perché devono essere fatte. Devo prendere delle decisioni e dobbiamo cambiare". "Questa è una scelta dell'allenatore e anche del giocatore - le parole di Zidane - Lui conosce la situazione. Tutto cambierà, non so se tra 24 o 48 ore, ma cambierà. Ed è una cosa buona per tutti".

L'agente di Bale non ci sta: "Zidane un disonore"

